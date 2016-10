Vluchteling steekt Afghaanse tiener dood in Duitsland

Door: redactie

3/10/16 - 06u08 Bron: Belga

© thinkstock.

In het oosten van Duitsland is een 18-jarige Afghaanse vluchteling in het openbaar doodgestoken door een andere vluchteling. Dat meldt de politie vandaag. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op aan de borst en overleed op weg naar het ziekenhuis.