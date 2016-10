"Fiasco bij Deutsche Bank te wijten aan onverantwoordelijke leiders"

Door: redactie

De Duitse minister van Economie Sigmar Gabriel heeft gisteren felle kritiek geuit op der strategie van de "onverantwoordelijke leiders" van de Deutsche Bank, die in grote financiële moeilijkheden zit en duizenden banen gaat schrappen.

"Ik weet niet of we moeten lachen of huilen bij het zien van een bank die van speculatie een ontwikkelingsmodel die zich nu voordoet als een slachtoffer", zei de minister aan de pers, nadat de baas van de bank, John Cryan, deze week stelde dat de speculaties de aandelenkoers deden kelderen.



"Het scenario is duizenden mensen die hun baan zullen verliezen. Zij moeten nu de prijs betalen voor de waanzin van onverantwoordelijke leiders", oordeelde Sigmar Gabriel, tevens de voorzitter van de sociaaldemocraten, die samen met de partij van bondskanselier Angela Merkel in de federale regering zitten.



Grote herstructurering

Nadat de bank in 2015 een verlies leed van zeven miljard euro, gaat ze een grote herstructurering doorvoeren. Daarbij zullen tegen 2020 een tweehonderdtal filialen gesloten worden en wereldwijd bijna 9.000 banen verdwijnen.



De Duitse bankreus zag zijn aandeel sinds het begin van het jaar met meer dan 40 procent dalen. Vooral de voorbije beursdagen waren zeer moeilijk.



Twijfel

De aankondiging dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een boete van 14 miljard euro eisten van Deutsche Bank, deed vorige maand de twijfel toenemen over financiële betrouwbaarheid van de bank. De markten reageerden dan ook opgelucht toen vrijdag bekend raakte dat de Deutsche bank maar 5,4 miljard moet betalen in de Verenigde Staten.



Maar ook de grote blootstelling van de bank aan financiële derivaten maakt investeerders ongerust.