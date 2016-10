Door: redactie

Alison Van Uytvanck heeft gisteren het ITF-toernooi in het Amerikaanse Las Vegas gewonnen. Daarmee won de 22-jarige 50.000 dollar aan prijzengeld.

De 22-jarige Grimbergse (WTA 113) won in de finale van de 17-jarige Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 244) in drie sets (3-6, 7-6, 6-2).



Van Uytvanck wint zo haar twaalfde ITF-toernooi, nadat ze eerder dit jaar ook al won in het Amerikaanse Stockton.