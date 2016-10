Braziliaanse Arbeiderspartij zwaar afgestraft bij gemeenteraadsverkiezingen

Door: redactie

3/10/16 - 03u24 Bron: Belga

De afgezette presidente Dilma Rousseff van de linkse arbeiderspartij PT arriveert in Porto Alegre om haar stem uit te brengen. © afp.

De linkse Arbeiderspartij (PT) van de afgezette president Dilma Rousseff en haar voorganger Luiz Inacio Lula da Silva heeft gisteren zware nederlagen geleden bij de eerste ronde van de Braziliaanse gemeenteraadsverkiezingen. In de miljoenenstad Sao Paulo verliest de Partido dos Trabalhadores het burgemeesterschap, zo blijkt uit de quasi definitieve resultaten.

Met 98 procent van de stemmen geteld, wint de rechtse burgemeesterkandidaat Joao Doria (PSDB) 53,42 procent van de stemmen, tegen slechts 16,88 procent voor ontslagnemend PT-burgemeester Fernando Haddad. "Haddad heeft zijn nederlaag toegegeven en heeft mij gefeliciteerd", aldus Doria aan TV Globo.



Historische bolwerken

De PT leed ook grote verliezen in enkele historische bolwerken. Zo werden de kandidaten van de partij slechts derde in Sao Caetano, Guarulhos en Sao Bernardo, de stad van PT-oprichter Lula. De partij leverde kandidaten in 18 steden, en kon slechts in één stad (Rio Branco) de burgemeestersjerp behouden. In de vier regionale hoofdsteden, waaronder Rio de Janeiro en Salvador de Bahia, waar de PT geen eigen kandidaten had, overleefde geen van de kandidaten die door de PT gesteund werden de eerste ronde.



Coup

De afstraffing van de PT is goed nieuws voor de rechtse en centrumrechtste partijen, die op nationaal niveau de regering vormen van de nieuwe president Michel Temer, die aan de macht kwam toen Dilma Rousseff werd afgezet. Aanleiding daarvan waren de beschuldigingen dat Rousseff met de begroting gesjoemeld zou hebben om zo de groeiende tekorten in crisistijd weg te moffelen.



Zelf spreekt ze over een coup die door haar tegenstanders op poten werd gezet, bedoeld om een einde te maken aan dertien jaar heerschappij van de Arbeiderspartij. Lula, die in 1980 de PT oprichtte, moet zich dan weer voor de rechter verantwoorden voor corruptie en het witwassen van geld in het kader van het onderzoek naar het Petrobrasschandaal.