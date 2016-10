Kaapverdische president opnieuw verkozen

Door: redactie

3/10/16 Bron: Belga

Jorge Carlos Fonseca is opnieuw verkozen tot president van Kaapverdië. © epa.

Ontslagnemend president van Kaapverdië Jorge Carlos Fonseca is gisteren zoals verwacht opnieuw verkozen met meer dan 73 procent van de stemmen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de verkiezing van zondag. De afwezigheidsgraad bedroeg meer dan 60 procent.

De 65-jarige Fonseca, kandidaat van de Beweging voor Democratie (MpD) en sinds 2011 president, nam het op tegen de 76-jarige Joaquim Monteiro, die 3 procent van de stemmen haalde, en de 56-jarige universitair Albertino Graça, die 23 pct behaalde. De traditionele tegenstanders van de MpD, de Afrikaanse Partij van de Onafhankelijkheid van Kaapverdië (PAICV), had geen kandidaat genomineerd.



In totaal hadden 314.000 inwoners van de archipel voor de westkust van Afrika zich ingeschreven om te gaan stemmen, 47.000 Kaapverdiërs in het buitenland deden hetzelfde. Het land telt iets meer dan 500.000 inwoners.



'Democratisch modelland'

Fonseca werd in 2011 in twee rondes verkozen tot president met 54 procent van de stemmen. Hij haalde het toen van PAICV-kandidaat Manuel Inocencio Sousa.



Het West-Afrikaanse Kaapverdië, een vroegere Portugese kolonie, wordt beschouwd als een "democratisch model" op het continent, en staat bekend voor zijn politieke stabiliteit en goed bestuur.