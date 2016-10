"Zeshonderd kinderen stierven dit jaar al op de Middellandse Zee"

Door: redactie

Protesten in Athene tegen de detentie van vluchtelingenkinderen. De protestanten eisen rechten voor de vluchtelingen en migranten die vastzitten in Griekenland nadat enkel Balkan- en EU-landen hun grenzen voor de vluchtelingen sloten. © afp.

Minstens zeshonderd kinderen zijn afgelopen negen maanden gestorven tijdens hun vlucht over de Middellandse Zee, zegt Save the Children. De hulporganisatie noemt de Middellandse Zee vaak een naamloos graf voor kinderen die op de vlucht zijn voor oorlog, vervolging en armoede.

Sinds begin dit jaar kwamen ruim 20.000 kinderen aan in Italië, van wie er ruim 18.000 reisden zonder de begeleiding van een volwassene. Naar schatting stierven dit jaar 3500 mensen tijdens de overtocht. Onder de doden waren zeshonderd kinderen.



Tragedies

"De internationale gemeenschap kan deze tragedies niet blijven negeren. We hebben de morele plicht kinderen te beschermen, hier in Europa of tijdens hun levensgevaarlijke overtocht", zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children in Nederland.



Lampedusa

Save the Children komt met de cijfers omdat het vandaag drie jaar geleden is dat een boot met illegale migranten uit Afrika voor de kust van het Italiaanse eilandje Lampedusa zonk. Meer dan driehonderd vluchtelingen kwamen toen om het leven.