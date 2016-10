Joanie de Rijke: "Het is zware pech dat juist Jeroen Oerlemans is gedood"

Jeroen Oerlemans in het Afghaanse Uruzgan. Archieffoto. © VPRO.

De Nederlandse journaliste Joanie de Rijke was met persfotograaf Jeroen Oerlemans (46) voor Knack op pad in de Libische stad Sirte toen hij werd geraakt door een sluipschutter van de IS.

Jeroen Oerlemans in de Libanese hoofdstad Beiroet, in 2006. © anp. Journaliste Joanie de Rijke. © twitter.

Omdat zij als vrouw niet mee mocht naar een gevecht dat gaande was bij een flatgebouw, bleef ze achter. Een halfuur later hoorde ze dat Oerlemans was neergeschoten. "Jeroen heeft niet meer risico's genomen dan andere journalisten die daar waren. Het is zware pech dat juist hij is gedood."



Volgens De Rijke was haar collega als eerste de straat overgestoken, vertelt ze vanavond vanuit Sirte aan het actuatiliteitsprogramma Nieuwsuur. Hij liep gebukt, had een kogelwerend vest aan en een helm op en werd geraakt aan de zijkant van zijn lichaam: de enige lichaamsopening. Of de scherpschutter de bedoeling had om hem daar te raken, weet ze niet.



De berichten dat Oerlemans is gestorven in het harnas, kloppen. De Rijke: "Hij had een camera bij zich en een helm op. Maar dat maakt IS niet uit. Ze schieten op iedereen. Als ze een westerse journalist kunnen raken, dan doen ze dat."



Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van Oerlemans bevestigd. "Zijn familie is op de hoogte."



In de Libische kuststad Sirte wordt al maandenlang heftig gevochten tussen troepen loyaal aan de Libische regering en strijders van terreurbeweging IS.