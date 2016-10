Socialist Montebourg daagt Hollande uit voor Frans presidentschap

Door: redactie

2/10/16 - 22u36 Bron: Belga

Arnaud Montebourg. © ap.

Arnaud Montebourg stelt zich kandidaat bij de socialistische voorverkiezingen in de race naar het Franse presidentschap. Dat heeft de 53-jarige oud-minister zondagavond aangekondigd op televisiezender TF1. Montebourg kan de uitdager worden van president François Hollande. De door slechte peilingen geplaagde president heeft wel nog niet officieel verklaard dat hij een nieuwe gooi doet naar het Elysée.

Montebourg zal in januari deelnemen aan de voorverkiezingen binnen de Parti Socialiste. De winnaar wordt de socialistische kandidaat voor de presidentsverkiezingen die in april en mei volgend jaar plaatsvinden.



In 2012 had Hollande Montebourg opgenomen in de regering als minister van Economie en Industrie. Montebourg, die tot de linkervleugel van de partij behoort, werd twee jaar later uit zijn ministerschap ontheven na diens forse kritiek op het besparingsbeleid van de regering.