12 jongens misbruikt: predikanten wisten ervan maar deden niets

2/10/16

Amersfoort Twaalf minderjarige jongens en mogelijk meer zijn dertig jaar geleden misbruikt door een lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in de Nederlandse stad Amersfoort. Daarover heeft de kerkenraad (bestuur, red.) zijn leden vandaag ingelicht. De zaak is ook gemeld bij het Nederlandse Meldpunt Seksueel Misbruik.

"Omdat de zaak nu juridisch is verjaard, is er geen aangifte bij de politie gedaan", licht een woordvoerder van de kerk toe. De kerkenraad zegt in een persverklaring geschokt te zijn dat er destijds geen aangifte is gedaan, terwijl predikanten en andere leden van de toenmalige kerkenraad wel op de hoogte waren van het misbruik.



De dader is volgens de woordvoerder een 71-jarige man uit Hoevelaken (provincie Gelderland). Hij is nog steeds lid van de gemeente (het protestantse equivalent van een katholieke parochie, red.). "Wij zijn met hem in gesprek om zo het werkelijke aantal slachtoffers in beeld te krijgen. Het aantal van twaalf is een verhaal uit 1986, maar daar zit nu dertig jaar tussen", aldus de woordvoerder. Er is een team samengesteld voor pastorale en onderlinge hulp aan de slachtoffers die daar behoefte aan hebben.