Door: redactie

2/10/16 - 19u53 Bron: vtmnieuws.be

De explosie deed zich voor nadat een gasfles was ontploft in café La Bohemia in Velez-Malaga, een van de steden in de Spaanse provincie.De kok van het café kon nog alarm slaan vooraleer de ontploffing plaatsvond, waardoor de verwondingen van de slachtoffers beperkt bleven, aldus burgemeester Antonio Moreno Ferrer.