De ene giftige tweet na de andere totdat kamergenote online wraak neemt

Ruzie met een kamergenote en die frustraties delen op Twitter kan tot serieuze gevolgen leiden anno 2016.

Jessica Taylor. Nicole 'Nikki' Homanick.

Op Penn State in Pennsylvania delen eerstejaarsstudenten zoals op zoveel Amerikaanse universiteiten hun kamer met een kamergenoot die hen wordt toegewezen. Dat kan de start zijn van een vriendschap voor het leven, of het kan flink tegenvallen. Vraag dat maar aan twitteraar Jessica Taylor, twitternaam 'uncle jessy' of @jessyjeanie. Zij stelde vorige week vast hoe haar kamergenote Nicole, twitternaam 'Nikki' @nikkihomanick sinds september de ene giftige tweet na de andere over haar op het wereldwijde web plaatst.



Nicole liet haar volgers weten dat ze qua kamergenote zich in een compleet horrorverhaal bevindt. Een paar dagen later ergerde ze zich aan het gehoest van Jessica. Toen het nieuwe academiejaar twee weken ver was, was dat reden genoeg voor Nicole om te melden dat ze haar kamergenote nu al haat. Nicole gaf aan dat ze volgend jaar een kamer wil delen met een vriendin. Iets wat haar tot tranen toe bewoog, luidde het.



Jessica (18) ontdekte de tweets vorige dinsdag. Sms'jes naar Nicole bleven onbeantwoord, waarop ze besloot haar kamergenote een lesje te leren. Ze drukte de tweets af en plakte die op het prikbord in de gang van haar studentenverblijf. En vooral, ze deelde een foto van het prikbord op Twitter. Met het hartje gaf ze aan om de boodschap vooral te delen. Dat gebeurde massaal. Na vijf minuten begon de teller flink op te lopen. Op één dag tijd was de boodschap liefst 80.000 keer geretweet. Inmiddels is dat opgelopen tot 110.000 retweets en 320.000 likes.



Jessica's wraakactie bleef niet zonder gevolg. De opgehangen tweets werden verscheurd, zo is te zien op een foto die ze later op Twitter zette. Het hele studentenverblijf was inmiddels op de hoogte en versperde Jessica de toegang tot haar kamer toen ze terugkwam. Jessica werd naar eigen zeggen uitgescholden door medestudenten.



Uiteindelijk werd zelfs de politie erbij gehaald om een verklaring op te nemen in het bijzijn van kamergenote Nicole. Die verklaarde dat ze meermaals Jessica had gevraagd om haar lakens te verversen. Iets wat niet gebeurde, want 'Nicole is mijn moeder niet', liet Jessica opmerken aan de plaatselijke studentenkrant Fusion.



Jessica verklaarde dan weer dat ze de slaap in de kleine kamer niet kon vatten omdat Nicole tot 's avonds laat studeerde en haar bureaulamp liet branden, schrijft de Washington Post. De verklaring leidde ertoe dat Nicole tijdelijk naar een andere kamer trok.



Jessica heeft nu zelf het studentenverblijf verlaten. De universiteit zoekt samen met haar naar een nieuw onderdak. Het laatste woord over de zaak is nog niet gezegd, want voor verschillende Amerikaanse nationale nieuwssites is de ruzie haast voorpaginanieuws. Wie net schuld aan de zaak treft, is voer voor talloze tweets en commentaren. Nicole probeert zich volgens een vriendin ver van het mediacircus af te houden. Ze heeft haar Twitter op privé-status gezet. Jessica is van mening dat ze enkel voor zichzelf is opgekomen. De vrouwen, die normaal in 2020 afstuderen, gaan wellicht nog een woelige studententijd tegemoet.