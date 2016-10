Code rood op Haïti door orkaan Matthew

Door: redactie

2/10/16

Orkaan Matthew. © epa.

De overheid van de eilandenstaat Haïti heeft vandaag code rood afgegeven in afwachting van de orkaan Matthew. Inwonenden van de kleinere eilanden zijn uit voorzorg geëvacueerd.

Woordvoerders van de president van Haïti waarschuwen voor aardverschuivingen, hoge golven en overstromingen als gevolg van de tropische storm. Schepen mochten gisteren al niet meer de havens uit.



Verwacht wordt dat de orkaan Matthew vandaag over Haïti raast met windsnelheden tot 250 kilometer per uur en hevige regenval. De orkaan kan huizen wegvagen en enorme schade aanrichten. Het is de meest krachtige storm die over de Caraïben trekt in jaren. Matthew trekt tegelijkertijd over de zuidkust van Jamaica. De orkaan wordt door het Amerikaanse National Hurricane Center ingedeeld in de op een na zwaarste categorie.



Haïti is nog herstellende van de zware aardbeving die de eilandengroep in 2010 trof. Daarbij vielen zeker 220.000 doden en raakten anderhalf miljoen mensen dakloos.



Guantanamo Bay

Ook op Cuba zijn maatregelen genomen. De Verenigde Staten hebben zevenhonderd mensen die op de marinebasis Guantanamo Bay werken naar het vasteland geëvacueerd.



De VS stuurden vliegtuigen om het personeel naar Miami, Pensacola en Jacksonville te brengen, meldt CNN. De 61 gevangenen die nog in het omstreden gevangenkamp op de basis zitten opgesloten, blijven met een aantal bewakers op Cuba.



Het nationale weerstation van Amerika waarschuwde zondag om haast te maken met voorbereidingen om leven en eigendommen te beschermen. "De regenbuien zullen levensbedreigende waterstijgingen en modderstromen veroorzaken."