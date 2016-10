Normandische kerk weer open na moord op priester

Door: redactie

2/10/16 - 17u20 Bron: Belga

Honderden gelovigen hebben vandaag een ceremonie bijgewoond naar aanleiding van de heropening van de kerk van het Noord-Franse Saint-Etienne-du-Rouvray. De kerk was gesloten sinds priester Jacques Hamel er in juli werd vermoord door twee jihadisten.

De ceremonie ging van start met een processie naar de kerk. Vooraan liep de aartsbisschop van Rouen, monseigneur Lebrun. Hij droeg het gouden processiekruis dat ontzegeld werd door de twee jihadisten. De processie vormde de eerste etappe in een ritueel dat de "ontheiliging" van de kerk door de aanslag van 26 juli ongedaan moet maken.



Aan de poort van de kerk zijn bloemen en een foto van de 85-jarige priester aangebracht. Buiten het gebouw is een groot scherm geïnstalleerd voor de gelovigen die geen plaats meer vonden in het kleine kerkje. Monseigneur Lebrun, die begin augustus in de kathedraal van Rouen ook de uitvaartplechtigheid van priester Hamel leidde, droeg er de mis op.



In het Normandische kerkje van Saint-Etienne-du-Rouvray gijzelden Abdel-Malik Nabil Petitjean en Adel Kermiche op 26 juli enkele kerkgangers tijdens de ochtendmis en doodden Hamel met een mes. Een non die kon ontsnappen uit de kerk waarschuwde de politie, die de daders ombracht.