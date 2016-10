Syrisch regeringsleger rukt op in "hel op aarde"

Door: redactie

2/10/16 - 17u36 Bron: Belga

© reuters.

Aleppo Het leger van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad heeft zijn opmars in de rebellenwijken van Aleppo voortgezet. Intussen lanceerde het hoofd van de humanitaire operaties van de Verenigde Naties Stephen O'Brien een nieuwe oproep aan de internationale gemeenschap om "een einde te maken aan de hel op aarde".

Tien dagen na de lancering van het door Rusland gesteunde offensief tegen het oostelijke deel van Aleppo lijken de rebellen steeds meer in het nauw gedreven te worden. Vandaag vonden er volgens het Syrische Waarnemingscentrum voor de Mensenrechten gevechten plaats aan de demarcatielijn in Souleimane al-Halabi. De regeringstroepen rukken ook op vanuit het noorden, naar de wijken van Boustane al-Bacha en Sakhour.



"Indien ze die wijken innemen, worden de rebellen opgesloten in een klein deel van het zuidwestelijke deel van de stad", licht directeur Abdel Rahmane van het in Groot-Brittannië gevestigde waarnemingscentrum toe. Het waarnemingscentrum, dat heel wat informanten in Syrië heeft, maakt gewag van tientallen Russische luchtaanvallen op gevechtszones in de stad.