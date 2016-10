Paniek op festival eist 52 doden in Ethiopië

Door: redactie

2/10/16 - 22u13 Bron: Belga

Ethiopië is een traditioneel festival zondag in een drama geëindigd. Er brak paniek uit in de menigte toen de ordediensten een protestmanifestatie de kop wilden indrukken. Er is volgens de lokale overheid sprake van 52 doden.

Duizenden mensen waren vanochtend bijeengekomen aan een meer in Bishoftu, ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba. Ze namen er deel aan een traditionele ceremonie ter gelegenheid van het einde van het regenseizoen.



Volgens getuigen zette de politie traangas in en loste ze waarschuwingsschoten om antiregeringsmanifestanten uit elkaar te drijven. Het optreden van de politie veroorzaakte paniek in de menigte. Een fotograaf van het Franse persbureau AFP zag minstens vijftig mensen vallen en vertrappeld worden. Hij zag minstens vijftien tot twintig lichamen bewegingloos op de grond liggen.



De manifestanten maken deel uit van de Oromo, de grootste etnische groep in Ethiopië, die op ramkoers ligt met het bewind in Addis Abeba. "Deze regering is een dictatuur. Er is geen gelijkheid, geen vrijheid van meningsuiting. Enkel het TPLF is van tel", verwees betoger Mohamed Jafar naar het Tigrayan People's Liberation Front, de partij die de communistische dictatuur van Mengistu in 1991 omverwierp, maar er vandaag van beschuldigd wordt alle sleutelposten van de macht te monopoliseren.



In Ethiopië is sinds november vorig jaar een ongeziene protestgolf tegen het bewind aan de gang. Het protest tegen het TPLF, dat zijn machtsbasis in het noorden heeft, startte in het centraal gelegen Oromia, maar is sindsdien ook uitgeslagen naar het noordelijke Amhara. Samen zijn deze twee etnische groepen goed voor 60 procent van de bevolking.