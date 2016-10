Door: redactie

2/10/16 - 13u51 Bron: Belga

Fethullah Gülen in zijn huis in Saylorsburg, Pennsylvania, VS. © reuters.

Staatsgreep Turkije De Turkse politie heeft de broer van de voormalige prediker Fethullah Gülen opgepakt. Dat meldt het Turkse pro-regeringspersbureau Anadolu. Gülen, die zelf in de Verenigde Staten woont, wordt beschuldigd van het organiseren van de mislukte staatsgreep van 15 juli.