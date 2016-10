Frieda (30) is opgevoed door zwakbegaafde ouders: "Ze hadden beter geen kinderen gekregen"

Door: KVE

2/10/16 - 11u11 Bron: RTL Nieuws

© RTL Nieuws.

Moeders die niet in staat zijn hun kinderen veilig en gezond groot te brengen, moeten verplicht anticonceptie gebruiken. Dat is waar de stad Rotterdam voor pleit. Maar hoe voelen kinderen zich die bij 'incompetente ouders' opgroeien? De Nederlandse Frieda doet haar verhaal aan RTL Nieuws.

De ouders van Frieda van den Hoeven (30) zijn allebei zwakbegaafd en daardoor heeft ze nooit de liefde gekregen die ze nodig had. De vrouw is grote voorstander van verplichte anticonceptie bij incapabele ouders indien er voldoende argumenten zijn.



"Mijn vader heeft een iq van nog geen 70. Mijn moeder ook zoiets. Ze zijn licht verstandelijk gehandicapt", vertelt Frieda.



Van enige opvoeding was geen sprake. Haar moeder vroeg nooit hoe haar schooldag was geweest. Als er iets was, begon ze te schelden. Haar vader sloeg uit onmacht. Ze begrepen totaal niet wat het betekende om voor een kind te zorgen.



Toen Frieda bij vriendjes en vriendinnetjes ging spelen, besefte ze dat het ook anders kon en dat het bij haar thuis helemaal verkeerd zat.



"Rationeel zeg ik: 'Ja, het was beter geweest dat mijn ouders geen drie kinderen hadden gemaakt'," aldus de 30-jarige vrouw. Gevoelsmatig ligt dat uiteraard helemaal anders. "Dat betekent namelijk dat ik er niet was geweest. En mijn broer en zus ook niet. Dat is nogal wat om te zeggen. Ik ben blij dat er ben. En ik ben blij dat ik mijn zusje en broer heb."



Het hele interview kan u hier lezen.