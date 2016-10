Groot-Brittannië wil met "Great Repeal Bill" toetreding tot EU ongedaan maken

Door: redactie

De Britse premier Theresa May wil de akte herroepen die haar land in 1972 deed toetreden tot de Europese Unie. Dat heeft ze gezegd tijdens een interview met The Sunday Times.

"We zullen tijdens de volgende Queen's Speech (een verklaring opgesteld door de overheid die wordt voorgelezen door de koningin bij de opening van het parlementair jaar in april of mei, red.) een 'Great Repeal Bill' introduceren, die de European Communities Act schrapt uit het wetboek", zei May aan The Times. "Dat is het verdrag dat ons heeft doen toetreden tot de Europese Unie."



De akte herroepen is "de eerste stap voor het Verenigd Koninkrijk om opnieuw een soeverein en onafhankelijk land te worden", en zal ervoor zorgen "dat de autoriteit van de Europese wetgeving in Groot-Brittannië zal eindigen".



Het toetredingsverdrag van 1972 zorgde ervoor dat de Europese wetgeving werd geïmplementeerd in Groot-Brittannië. De nieuwe wetgeving zal de Brusselse wetten verankeren in de Britse wetgeving, maar het parlement zal de wetten die het niet meer wil kunnen herroepen. Door de "Repeal Bill" zal Groot-Brittannië bovendien niet meer onder de jurisdictie van het Europees Hof van Justitie vallen.



Wetten omzetten

De premier wil met de aanpassing van de wetgeving de bedrijven en werknemers, wiens rechten zijn beschermd door de Europese wetten, geruststellen. Brexit-minister David Davis verklaarde eveneens dat "Groot-Brittannië zichzelf opnieuw moet controleren van zodra we vertrekken, en dat betekent dat de Europese wetten niet meer van toepassing mogen zijn".



"Aan zij die de Britse werknemers bang maken door te zeggen dat de arbeidsrechten zullen worden uitgehold wanneer we vertrekken, kan ik standvastig en ondubbelzinnig stellen dat dat niet het geval zal zijn", zij hij volgens BBC. "Om de continuïteit te verzekeren, zullen we de Europese wetten, wanneer dat praktisch haalbaar is, omzetten in nationale wetten op de dag van ons vertrek.



De herroeping van de European Communities Act zal pas van kracht gaan op het moment dat de Brexit een feit is, twee jaar na het opstarten van de procedure van artikel 50.