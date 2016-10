Groot-Brittannië wil brexit "voor einde maart 2017" activeren

Door: redactie

2/10/16 - 10u30

Brexit De Britse premier Theresa May wil de akte herroepen die haar land in 1972 deed toetreden tot de Europese Unie. Dat heeft ze gezegd tijdens een interview met The Sunday Times. Vanmorgen verklaarde ze op het congres van haar Conservatieve Partij in Birmingham dat ze het befaamde artikel 50, dat de brexit in gang moet zetten, "voor einde maart" zal inzetten.

"We zullen tijdens de volgende Queen's Speech (een verklaring opgesteld door de overheid die wordt voorgelezen door de koningin bij de opening van het parlementair jaar in april of mei, red.) een 'Great Repeal Bill' introduceren, die de European Communities Act schrapt uit het wetboek", zei May ook aan The Times. "Dat is het verdrag dat ons heeft doen toetreden tot de Europese Unie."



De akte herroepen is "de eerste stap voor het Verenigd Koninkrijk om opnieuw een soeverein en onafhankelijk land te worden", en zal ervoor zorgen "dat de autoriteit van de Europese wetgeving in Groot-Brittannië zal eindigen".



Het toetredingsverdrag van 1972 zorgde ervoor dat de Europese wetgeving werd geïmplementeerd in Groot-Brittannië. De nieuwe wetgeving zal de Brusselse wetten verankeren in de Britse wetgeving, maar het parlement zal de wetten die het niet meer wil kunnen herroepen. Door de "Repeal Bill" zal Groot-Brittannië bovendien niet meer onder de jurisdictie van het Europees Hof van Justitie vallen. Lees ook Michel nodigt Britse premier May uit voor bezoek aan België

