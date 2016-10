Erdogan: "EU verbreekt visumbeloften"

Bewerkt door: Redactie

De president van Turkije uitte gisteren opnieuw kritiek op de Europese Unie (EU). Volgens Recep Tayyip Erdogan wil de EU onder de deal uitkomen waarbij Turken geen Europese visa nodig hebben.

Mandaat in Syrië en Irak

Het Turkse parlement heeft op de eerste zittingsdag een grote meerderheid de verlenging van het mandaat van de militaire operaties in Syrië en Irak goedgekeurd. Dat meldt het staatspersagentschap Anadolu. Het mandaat is verlengd met een jaar. De beslissing werd goedgekeurd door de leden van president Erdogans conservatief-islamitische AK-partij, de centrumlinkse CHP en de ultranationalistische MHP. De pro-Koerdische partij in het parlement stemde tegen.



De Turkse soldaten hebben nu een mandaat tot eind oktober 2017 om de grens met Irak en Syrië over te steken, waar ze vooral operaties uitvoeren tegen Koerdische rebellen van de PKK en tegen Islamitische Staat. Turkije controleert nu naar eigen zeggen 900 vierkante kilometer Syrisch territorium. De Turken vallen de stellingen van de PKK en Islamitische Staat ook aan in het noorden van Irak. Bagdad heeft al verschillende keren zijn bezorgdheid geuit over de aanwezigheid van Turkse troepen in het noorden.