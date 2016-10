Zesjarig slachtoffertje van schietpartij in South Carolina overleden

Door: redactie

In de Amerikaanse staat South Carolina is gisteren een zesjarige jongen om het leven gekomen die woensdag gewond raakte bij een schietpartij op de Townville Elementary School. Dat melden de Amerikaanse media op gezag van de autoriteiten.

Bij de schietpartij door een veertienjarige jongen op de basisschool, raakten twee kinderen en een leerkracht gewond. De tiener had bovendien, voor hij naar de school trok, zijn eigen vader vermoord.



De zesjarige Jacob werd geraakt in een slagader in zijn been, en vocht sinds woensdag voor zijn leven in het ziekenhuis, aldus persagentschap Associated Press. Hij overleed zaterdagmiddag aan zijn verwondingen, nadat hij 75 procent van zijn bloed verloor, schrijft NBC News. De andere leerling en de leerkracht die eveneens gewond raakten, hebben het ziekenhuis ondertussen verlaten en stellen het goed.



Motief onbekend

Het motief van de veertienjarige dader, die vrijdag werd aangeklaagd voor moord en poging tot moord, is nog niet bekend. De tiener, die volgens de media thuisonderwijs volgde nadat hij van school werd gestuurd omdat hij een wapen bij zich had, had eerst zijn vader vermoord vooraleer hij met een pick-uptruck 5 kilometer verder naar de school reed.



Jacob is het jongste dodelijke slachtoffer van een schietpartij op een school in de Verenigde Staten sinds 2012, toen op de Sandy Hook Elementary School in Connecticut 20 kinderen uit het eerste leerjaar werden doodgeschoten.