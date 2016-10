Dertien doden gevonden aan Mexicaans meer

LDL

2/10/16 - 04u00 Bron: ANP

Operatie van de staatspolitie in de provincie Jalisco afgelopen vrijdag © afp.

In de Mexicaanse provincie Jalisco zijn bij het Chapalameer de lichamen van dertien personen gevonden. De lokale aanklager heeft tegen Mexicaanse media gezegd dat het gaat het om leden van een drugsbende.

Ze zouden zo'n twaalf dagen geleden zijn vermoord door hun voormalige bondsgenoten uit de naburige staat Michoacan. De lichamen van twaalf mannen en één vrouw zijn waarschijnlijk in een rivier gegooid die uitmondt in het grootste meer van Mexico.



Gisteren werd in de provincie Guanajuato ook een militair doodgeschoten tijdens een vuurgevecht met criminelen. Vrijdag sneuvelden ook al vijf militairen nadat ze in een hinderlaag waren gelokt in de provincie Sinaloa.