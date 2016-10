Opkomst Hongaars referendum voorlopig te laag om geldig te zijn

Door: redactie

2/10/16 - 11u48 Bron: Belga

Premier Viktor Orban ging wel al stemmen. © epa.

Hongaars referendum In Hongarije zijn sinds 9 uur vanmorgen de stembureaus opengegaan voor het referendum over het Europese spreidingsplan voor vluchtelingen. Hoewel een massale nee-stem wordt verwacht, was de opkomst rond 11 uur vanmorgen behoorlijk laag. Meer dan de helft van de kiezers moet komen opdagen om de uitslag geldig te laten zijn.

De zowat 8,3 miljoen Hongaarse kiezers werden opgeroepen om te stemmen in het voordeel van het protest van Orban tegen de verdeling van de vluchtelingen binnen de Europese Unie. Een eerste "relocalisatieplan" moet 160.000 mensen in nood verdelen over de 28 EU-lidstaten. De beslissing werd echter doorgedrukt zonder unanimiteit onder de lidstaten. Orban was woest en trok al naar het Europees Hof van Justitie om onder het spreidingsplan uit te komen. Boedapest heeft dan ook nog geen opvangplaatsen aangeboden.



De Europese Commissie herhaalde deze week nog dat het referendum geen juridische impact zal hebben op beslissingen die op Europees niveau zijn goedgekeurd. De Europese verantwoordelijken vrezen echter een nieuwe aanval tegen de legitimering van de Europese wetsvoorstellen en de eenheid tussen de lidstaten.



Verwacht wordt dat het plan massaal wordt verworpen. De stembussen blijven open tot 19 uur. De uitslag zou later op de avond bekend raken. De vraag waarop moet geantwoord worden met ja of nee, luidt: "Vindt u dat de Europese Unie de macht moet hebben om - zonder het Hongaars parlement te raadplegen - te beslissen over de verplichte vestiging van niet-Hongaren in Hongarije?