Hongaren naar de stembus: Schulz veroordeelt "gevaarlijk spel"

2/10/16 - 03u48 Bron: Belga

Met een postercampagne wordt opgeroepen om een ongeldige stem uit te brengen tijdens het referendum van vandaag © ap.

Hongaars referendum De voorzitter van het Europees parlement Martin Schulz waarschuwt voor het "gevaarlijke spel" dat Hongarije speelt. Boedapest organiseert vandaag een referendum rond de spreiding van de vluchtelingen binnen de Europese Unie.

"Hongarije moet, volgens de verdeelsleutel, slechts ongeveer 2.000 vluchtelingen opvangen. Daarover een referendum organiseren is een gevaarlijke spel", aldus Schulz aan de Duitse mediagroep Funke. De Hongaarse premier Victor Orban "speelt met een fundamenteel principe van de Europese Unie: hij betwist de geldigheid van de Europese wetgeving, waaraan Hongarije zelf heeft bijgedragen", zegt de Europese parlementsvoorzitter nog. Schulz roept de leiders van de Europese lidstaten ook op om Orban de les te spellen. Ze zouden "aan hun collega's moeten zeggen dat we niet op deze manier kunnen verdergaan. Solidariteit komt niet maar van één kant", zegt hij.

Juridische impact?

De zowat 8,3 miljoen Hongaarse kiezers werden opgeroepen om te stemmen in het voordeel van het protest van Orban tegen de verdeling van de vluchtelingen binnen de Europese Unie. Een eerste "relocalisatieplan" moet 160.000 mensen in nood verdelen over de 28 EU-lidstaten. De beslissing werd echter doorgedrukt zonder unanimiteit onder de lidstaten. Orban was woest en trok al naar het Europees Hof van Justitie om onder het spreidingsplan uit te komen. Boedapest heeft dan ook nog geen opvangplaatsen aangeboden.



De Europese Commissie herhaalde deze week nog dat het referendum geen juridische impact zal hebben op beslissingen die op Europees niveau zijn goedgekeurd. De Europese verantwoordelijken vrezen echter een nieuwe aanval tegen de legitimering van de Europese wetsvoorstellen en de eenheid tussen de lidstaten.