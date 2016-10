Hongaars referendum is ongeldig: opkomst te laag

Door: redactie

2/10/16 - 19u09 Bron: Belga

Premier Viktor Orban ging wel al stemmen. © epa.

Hongaars referendum In Hongarije kon vandaag gestemd worden over het Europese spreidingsplan voor vluchtelingen. Slechts 45 procent van de stemgerechtigden bracht zijn stem uit, terwijl een opkomst van 50 procent nodig was. De uitslag wordt later vanavond bekendgemaakt, maar staatsmedia hebben het nu al over een overweldigende overwinning voor het nee-kamp.