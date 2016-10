Colombiaanse Farc-rebellen betalen schadevergoeding aan slachtoffers

Door: redactie

Colombia Guerillabeweging Farc wil de slachtoffers van het conflict in Colombia, dat meer dan vijftig jaar geleden begonnen is, een schadevergoeding geven. Dat hebben de rebellen zaterdag (plaatselijke tijd) meegedeeld. Het is niet duidelijk over welk bedrag het gaat.

Vandaag spreken de Colombianen zich tijdens een referendum uit over het vredesakkoord tussen de Farc en de Colombiaanse regering, dat eind augustus werd opgesteld en deze week werd ondertekend.



"Conform aan wat is opgenomen in het finaal akkoord, zullen we overgaan tot het materiële herstel van de slachtoffers in het kader van maatregelen rond een volledige schadevergoeding", aldus de Farc in een persbericht. De guerillabeweging verklaart bovendien dat ze haar monetaire en niet-monetaire middelen zal voorleggen aan de overheid, "die we hebben verkregen door onze oorlogseconomie".



Hoeveel geld de slachtoffers zullen ontvangen is nog niet duidelijk, maar het is wel geweten dat de Farc in de afgelopen decennia een aanzienlijke rijkdom heeft vergaard door drugshandel, illegale mijnbouw en afpersing. Volgens mediaberichten zouden twee commandanten van de Farc zelfs op de vlucht zijn geslagen met 2,5 miljard pesos (762.000 euro).



Meer dan 200.000 slachtoffers

Momenteel zijn er nog ongeveer 5.800 guerilleros bij de Farc, die in het komende halfjaar, onder auspiciën van de Verenigde Naties, hun wapens zullen inleveren in de 27 inleverpunten. Daarna wil Farc zijn vermogen openbaar maken.



Het akkoord moet een einde maken aan een conflict dat meer dan 50 jaar geduurd heeft tussen de regering, rechtse paramilitairen en linkse guerillastrijders, waarbij meer dan 220.000 mensen om het leven kwamen en miljoenen mensen op de vlucht sloegen.