Aantal gewonden na explosie Spaans café loopt op tot 90

LDL

2/10/16 - 12u20 Bron: ANP/Belga/Reuters

video Het aantal gewonden door de explosie zaterdag in een drukke bar in het Spaanse Vélez-Málaga is opgelopen tot negentig. Volgens hulpdiensten zijn 57 mensen naar het ziekenhuis gebracht en zijn vijf mensen er slecht aan toe. Niemand is in levensgevaar.