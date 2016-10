Sint en Piet toch welkom in Jumbo-supermarktketen

Redactie

1/10/16 - 20u56

Jumbo blijft toch vasthouden aan traditionele rolfiguren. © anp.

Supermarktketen Jumbo heet Sint en Piet toch welkom in zijn vestigingen. De Nederlandse winkelketen super zei gisteren nog dat ze geen gebruik meer maken van traditionele sint-figuren. Dat blijkt onjuist. "Op verschillende plekken in de winkels worden Sint en Piet-producten aangeboden, zoals chocolade Sint en Piet-figuren en schoencadeautjes met de afbeelding van Sint en Piet".

Bij Jumbo werden vorig jaar al witte pietjes geïntroduceerd op de verpakkingen. © anp.

In een persbericht brengt het grootwarenhuis naar buiten dat ze het allemaal niet zo bedoelden. Het was slechts verkeerd opgepakt door verschillende media. De nieuwe verpakking is slechts een deel van het totale Sinterklaas-assortiment, aldus Jumbo.



Schoencadeautjes

"Het heerlijke avondje wordt gesymboliseerd door blije kinderen omringd door allerlei Sinterklaas-symbolen, zoals de mijter van Sint, de pet van Piet, schoencadeautjes en diverse lekkernijen. De huidige generatie volwassenen denkt graag terug aan de heerlijke avondjes uit hun jeugd. Jumbo wil de kinderen van nu graag eenzelfde beleving bieden", aldus Jumbo.



Maar op verschillende plekken in de winkels worden van november wel Sint en Piet-producten aangeboden, "zoals chocolade Sint en Piet-figuren en schoencadeautjes met de afbeelding van Sint en Piet".



De veelbesproken Zwarte Piet is al jaren punt van discussie. Vorig jaar besloot Jumbo zowel witte als zwarte Pieten af te drukken op verpakkingen.



Kinderombudsman

De Nederlandse Kinderombudsman bracht gisteren in een rapport naar buiten dat Zwarte Piet in strijd is met kinderrechten. Volgens hen draagt Zwarte Piet in zijn huidige vorm bij aan pesten, uitsluiting of discriminatie.