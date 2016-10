Spaanse socialitische partijleider Pedro Sanchez stapt op

Door: redactie

De voorzitter van de sociaaldemocratische Spaanse partij PSOE Pedro Sanchez heeft zaterdagavond zijn ontslag ingediend. Dat melden Spaanse media op basis van bronnen binnen de partij. Het ontslag zou een einde kunnen maken aan de patstelling waarin de Spaanse politiek is verzeild geraakt.

Het land is namelijk al ruim negen maanden in verwachting van een nieuwe regering. Sanchez is één van de struikelblokken: hij weigerde een "grote coalitie" met de Volkspartij PP én weigerde een PP-minderheidsregering te gedogen.



"Het was een intense dag, met veel debatten en spanningen, die is uitgemond in een stemming over het tweede punt op de orde van de dag, met name mijn voorstel om het algemeen uitvoerend comité te vragen een bijzonder congres te organiseren op 23 oktober waar de militanten zouden kunnen stemmen op de nieuwe secretaris-generaal", aldus de 44-jarige Sanchez tijdens een persconferentie kort na 21.00 uur Belgische tijd. "Jammer genoeg heb ik deze stemming verloren, en heb ik mijn ontslag aangeboden als secretaris-generaal van de partij."



Sanchez deed dat voorstel onder meer vanwege de onenigheid binnen de partij over de positie van de partij rond de investituur van premier Mariano Rajoy, en hoopte een einde te kunnen maken aan de spanningen. Woensdag nog namen 17 van de 35 leden van het uitvoerend comité van de PSOE ontslag uit protest tegen het standpunt van de partijleider. Zijn voorstel werd echter afgekeurd met 132 tegen 107 stemmen.



Interim-bestuur

De PSOE zal geleid worden door een interim-bestuur tot een nieuwe leider wordt gekozen. Volgens ingewijden van de partij zou de Andalusische Susana Díaz het meeste kans maken om de nieuwe partijleider te worden. Vooraleer het congres zal plaatsvinden om een nieuwe leider te verkiezen, zal een federale commissie beslissen welk standpunt de partij zal innemen rond de steun van premier Rajoy, aldus El País.



Via een mededeling die werd verspreid via Twitter heeft de PSOE ondertussen opgeroepen tot "sereniteit vanwege de uitzonderlijk moeilijke omstandigheden binnen de partij". "Vandaag moeten de socialisten meer dan ooit voorzichtig en op een volwassen manier reageren", aldus de partij, die zijn lokale afdelingen oproept om kalm te blijven en vertrouwen te hebben "op dit ongezien moment".



Voorzitter van het Europees parlement Martin Schulz bedankte Sanchez in een Spaanse tweet voor zijn werk als partijleider. "Spanje en de Europese Unie hebben nood aan een sterke en verenigde PSOE", schrijft hij.