Spaanse socialitische partijleider Pedro Sanchez stapt op

Door: redactie

1/10/16 - 22u00 Bron: Belga

Pedro Sanchez. © ap.

Spanje De voorzitter van de sociaaldemocratische Spaanse partij PSOE Pedro Sanchez heeft vanavond zijn ontslag ingediend. Dat melden Spaanse media op basis van bronnen binnen de partij. Het ontslag zou een einde kunnen maken aan de patstelling waarin de Spaanse politiek is verzeild geraakt.

Het land is al ruim negen maanden in verwachting van een nieuwe regering. Sanchez is één van de struikelblokken: hij weigerde een "grote coalitie" met de Volkspartij PP én weigerde een PP-minderheidsregering te gedogen.



De 44-jarige Sanchez zou zijn ontslag aangeboden hebben nadat hij bij een interne stemming de meerderheid had verloren.