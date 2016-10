Ze won een belangrijke businessaward. Maar de commentaren op deze foto deden alles te niet

Koen Van De Sype

1/10/16 - 16u58 Bron: Daily Mail, The Sun

"Sexy" en "lekker": het zijn maar enkele van de reacties die Charlotte Miskell (29) uit Manchester kreeg toen ze vorige week een foto van zichzelf postte op netwerksite LinkedIn, terwijl ze trots een businessaward toonde die ze net had gewonnen met haar bedrijf.

Miskell onderscheidde zich met haar beautybedrijf tijdens de Northern E-Commerce Awards, dat internetbedrijven bekroont die het uitzonderlijk goed doen. Haar schoonheidsbedrijf haalde het in de categorie B2C (business to consumer). Toen ze trots een foto postte van zichzelf met de award, kreeg ze wel heel onverwachte reacties. Een paar honderd mannen begonnen immers commentaar te geven op haar jurk, benen en borsten.



"Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", zucht ze. "Ik gebruik LinkedIn vooral om klanten te contacteren die onze producten kopen. De foto staat nu een week online en de commentaren blijven maar komen. Het overschaduwt echt wat een trots moment zou moeten zijn."



Afgeleid

De commentaren zijn er dan ook niet naast. Van 'waarvoor was die award? Ik werd afgeleid, sorry. LOL' en 'Ja, en iedereen keek naar de trofee, juist' tot 'Het lijkt erop dat het bedrijf enkele grote troeven heeft' en 'Geniet ervan jongens'.



Broer

Uiteindelijk kwam de broer van Charlotte - David - haar te hulp. Hij feliciteerde haar met haar overwinning en schreef: 'Het was een gala-avond en een avondjurk was verplicht. Aan iedereen die vieze commentaar heeft gegeven: hopelijk hebben je werkgevers en klanten het gezien.'