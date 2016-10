Claire kan amper ademhalen. Maar ze is de ster van dit opmerkelijke koor

Koen Van De Sype

"Ik heb al een kwart van mijn leven in het ziekenhuis gelegen, moet vier tot vijf uur per dag ademhalingsoefeningen doen en neem 75 soorten geneesmiddelen. Ik heb altijd van zingen gehouden, maar ik mag al blij zijn als ik gewoon kan ademhalen." Toch werd Claire Wineland (18) uit Californië de ster van een koor, waarin nog andere mensen zoals zij zich toch kunnen uitleven.

Claire werd geboren met taaislijmziekte, een chronische aandoening die de longen en het spijsverteringssysteem aantast. "Toen ik 13 jaar was, gaven mijn longen het plots op. Ik lag drie weken in een coma, maar ik kwam er weer bovenop", vertelt de jonge vrouw. "Het veranderde wel mijn leven. Want voortaan zou ik een zuurstofmasker moeten dragen."

En toen werd ze geselecteerd voor een bijzonder project met de bekende Britse koormeester Gareth Malone. Hij bracht achttien mensen samen met ademhalingsproblemen en leerde hen hoe ze hun adem beter konden controleren, zodat ze toch weer konden zingen. Waar ze in het begin amper een regel aan konden van 'Twinkle, Twinkle, Little Star', zongen ze na een spoedcursus van een week al een heel repertoire. En het 'Breathless Choir' - zoals het genoemd werd - trad op, in het bekende Apollo Theatre in New York.



"Samen leren zingen is niet alleen fysiek goed, het krikt ook het moreel op", aldus Malone. "Al heel lang maken mensen muziek om zich beter te voelen. Het troost je, het verwarmt je en je voelt je er prettig door. Het enige wat je nodig hebt is je stem. En je adem."