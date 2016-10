Naakte man kruipt op dak en vernielt auto's met dakpannen in Nederland

Door: redactie

Een man heeft afgelopen nacht auto's vernield vanop een dak in het Nederlandse Veghel. Hij was naakt en gooide dakpannen naar beneden.

Een hoogwerker van de brandweer werd opgeroepen maar hoefde niet meer in actie te komen, omdat de man inmiddels zelf naar beneden was geklommen. In eerste instantie wilde de man niet geholpen worden.



Een onderhandelaar van de politie wist hem uiteindelijk te overtuigen zichzelf toch te laten helpen. De man liep daarna zonder problemen mee, maar aangekomen bij de ambulance verzette hij zich hevig.



Met een groot aantal agenten moest de de politie de man onder controle brengen. Hij is daarna onder politiebegeleiding in de ambulance afgevoerd.