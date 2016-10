VW betaalt 1,2 miljard dollar aan Amerikaanse autodealers

Door: redactie

De Duitse autobouwer Volkswagen gaat 1,21 miljard dollar betalen aan de 652 Volkswagen-dealers in de Verenigde Staten. Dat bedrag komt bovenop de schikking van 14,7 miljard waarmee Volkswagen is akkoord gegaan in het kader van het milieuschandaal met de zogenaamde sjoemelsoftware.

De autoverdelers zullen de komende achttien maanden elk gemiddeld 1,85 miljoen dollar ontvangen. Daarnaast heeft VW hen extra voordelen beloofd om de verliezen te compenseren, aldus de groep in een persbericht. Bovendien is Volkswagen ermee akkoord gegaan om de dieselwagens met sjoemelsoftware die nog niet verkocht zijn, terug te kopen van de autodealers.



Het gedetailleerde akkoord werd ter goedkeuring overgemaakt aan de rechtbank van San Diego.



Eerder bereikte Volkswagen al een akkoord in de VS over een pakket aan maatregelen voor reparatie of terugkoop van dieselwagens met sjoemelsoftware ter waarde van 14,7 miljard dollar. Dit betreft auto's met een 2.0 liter motor. Ook staat Volkswagen nog een boete te wachten van justitie in de VS. De rechter oordeelde ook dat Volkswagen moet nadenken over een oplossing voor vervuilende 3.0 liter motors. Volkswagen wil de circa 85.000 auto's repareren. De rechter vindt echter dat de automaker ook een plan B moet hebben, maar vooral dat Volkswagen haast moet maken. Volgens de rechter valt het niet te tolereren dat de auto's nog altijd op de weg rijden, terwijl ze niet aan de juiste voorwaarden voldoen.



Volkswagen gaf in september 2015 toe dat het in totaal 11 miljoen wagens had uitgerust met sjoemelsoftware, zodat ze konden doorgaan voor minder vervuilende wagens.