Spookrijder (84) botst na 12 km frontaal op tegenligger: man uit Mol (51) komt om

Door: redactie

1/10/16 - 10u42

© Bert Jansen.

Nederland Een spookrijder heeft gisterenavond een dodelijk ongeval veroorzaakt op de A2 bij het knooppunt Ekkersweijer in het Nederlandse Best. De spookrijder was een 84-jarige man uit die woonplaats en was op slag dood. Hij maakte een kilometerslange spookrit. Hij botste frontaal op een tegenligger waarbij een man uit Mol omkwam.

In de tegemoetkomende auto zaten drie personen. De 51-jarige bestuurder van die wagen was afkomstig uit Mol en overleed kort na het ongeluk. De vrouw en jongen die als passagiers in de auto zaten, zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.



Randweg

De politie zegt dat tijdens de spookrit op het alarmnummer 112 tientallen telefoontjes van andere weggebruikers binnenkwamen. De man was vanaf knooppunt Leenderheide bij Eindhoven de verkeerde kant van de snelweg opgegaan en heeft dat zo'n 12 kilometer volgehouden tot helemaal aan de andere kant van de Eindhovense randweg. "De meldingen dateren van iets voor elf uur", bevestigt een woordvoerder van de politie.



Daarop is meteen actie ondernomen. Maar het feit dat de spookrijder over de randweg reed, maakte hem toch moeilijk te traceren. "Met afritten en geluidswallen is het moeilijker ingrijpen dan op een recht stuk snelweg. Toen het ongeluk gebeurde, had een van onze wagens hem net in beeld. Maar dat was helaas al te laat."