15-jarige opgepakt die jihadistische aanval zou gepland hebben in Frankrijk

1/10/16 - 08u03 Bron: Belga

© thinkstock.

Een vijftienjarige jongen is vrijdagavond in Frankrijk opgepakt omdat hij een jihadistische aanval zou gepland hebben. Dat meldt een gerechtelijke bron. De tiener werd aangeklaagd voor criminele bendevorming en banden met een terroristische organisatie.

Rachid Kassim. © rv.

De adolescent, die niet bekend was bij de veiligheidsdiensten, was via de berichtendienst Telegram in contact met Rachid Kassim, een vermoedelijke Franse jihadist die ervan verdacht wordt vanuit de Iraaks-Syrische regio aanvallen te organiseren.



De tiener wordt ervan verdacht strafbare feiten te hebben willen plegen, maar verklaarde tijdens zijn verhoor dat hij besloten had om zijn plannen te laten varen. Hij was "zeer aanwezig op Telegram, waar hij twee kanalen beheerde die jihadistische propaganda verspreidden", en waar hij in contact stond met een adolescent die op 14 september werd opgepakt in Parijs omdat hij aanslagen zou hebben willen plegen en die ook in contact stond met Kassim. De afgelopen weken werd een tiental jongeren opgepakt die onder de invloed van Kassim aanslagen zouden plannen.



Rachid Kassim wordt ervan verdacht de inspiratiebron te zijn geweest voor de aanslag op een politieagent en zijn partner op 13 juli in Magnanville en die op een priester in Saint-Etienne-du-Rouvray op 26 juli. Hij zou ook achter de aanslagen hebben gezeten die de vrouwen die werden opgepakt nadat in Parijs een auto met gasflessen werd aangetroffen, wilden uitvoeren.