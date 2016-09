Vijf Mexicaanse soldaten vermoord: door zonen van drugsbaron El Chapo?

Door: redactie

Bij een aanval op een militair konvooi zijn vrijdag vijf Mexicaanse soldaten gedood en tien anderen gewond geraakt. Dat melden officiële bronnen, die de aanval toewijzen aan de zonen van de in de gevangenis opgesloten drugsbaron Joaquín "El Chapo" Guzmán.

De aanval vond plaats in de noordwestelijke stad Culiacan, de thuisbasis van het drugskartel Sinaloa, waarvan El Chapo de leider was. Volgens generaal Alfredo Duarte Mujica vermoeden officiële bronnen dat de zonen van de drugsbaron achter de aanval zitten.



De soldaten waren een ziekenwagen aan het escorteren waarin een vermoedelijk lid van een drugskartel werd vervoerd nadat die was neergeschoten en gearresteerd. Volgens de media zou het gaan om een neef van Gúzman. De aanvallers gebruikten automatische wapens en granaten, staken de voertuigen in brand en bevrijdden de man die gearresteerd was.



El Chapo vecht momenteel tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten, waar hij wordt verdacht van moord, drugshandel, georganiseerde misdaad en het witwassen van geld.