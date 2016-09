Rotterdam wil anticonceptie verplichten voor incompetente ouders

Door: redactie

Moeders die niet in staat zijn hun kinderen veilig en gezond groot te brengen, moeten verplicht anticonceptie gebruiken. Rotterdam wil een wet die dat mogelijk maakt, meldt de Nederlandse krant Algemeen Dagblad zaterdag.

Verplichte anticonceptie is omstreden, omdat ze ingaat tegen het grondrecht van ouders om kinderen te krijgen. Eerdere voorstellen om een wet in te voeren, sneuvelden. Dat juist Rotterdam aandringt, komt doordat hulpverleners in de stad telkens weer worden geconfronteerd met schrijnende situaties zoals ernstige verwaarlozing en mishandeling, soms zelfs zo heftig dat kinderen overlijden.



"Veilig en gezond opgroeien is net zo'n fundamenteel recht als kinderen krijgen", zegt schepen van Onderwijs, Jeugd en Zorg Hugo de Jonge (CDA). "En wij kiezen voor het kind."



Het college heeft een brief met het voorstel gestuurd aan de gemeenteraad. Het gaat in Rotterdam naar schatting om tien tot twintig vrouwen per jaar. Vrouwen die bijvoorbeeld verslaafd zijn, psychiatrische problemen hebben, verstandelijk beperkt zijn, dakloos of in de prostitutie werken.



"Kinderen worden geboren in gezinnen waar iedereen buikpijn van heeft", zegt De Jonge.



Een rechter zou moeten beslissen of de vrouwen kunnen worden verplicht tijdelijk anticonceptie te gebruiken, net zoals een rechter beslist over dwangmedicatie bij psychiatrische patiënten. Vrouwen krijgen dan een spiraaltje, of een implantaat in hun arm, dat drie jaar bescherming biedt tegen zwangerschap.