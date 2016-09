Door: redactie

30/09/16 - 20u00 Bron: vtmnieuws.be

video

Rond 12.30 uur is de Europese ruimtesonde Rosetta geland op de zogenaamde badeendkomeet of 67P, waar ze twee jaar heeft rondgecirkeld. Daarmee is er een einde gekomen aan een reis van meer dan twaalf jaar. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA had de komeetjager Rosetta en zijn lander Philae gelanceerd om meer te leren over kometen.