Hij schoot in paniek toen hij tankbeurt niet kon betalen. Dan deed onbekende man iets dat hij nooit zal vergeten

Karen Van Eyken

30/09/16 - 20u06 Bron: LittleThings.com, Mashable

Tyson Crawley (links) kon zijn ogen niet geloven. © Facebook.

De Australiër Tyson Crawley had een vreselijke baaldag. Toen de man aan de benzinepomp stond, stelde hij tot zijn ontzetting vast dat hij zonder zijn nieuwe bankkaart op stap was en dus niet voor zijn tankbeurt kon betalen. Hij schoot helemaal in paniek maar toen kruiste een geweldige barmhartige Samaritaan zijn pad.

Het was vorige week vrijdag dat Crawley met het schaamrood op de wangen aan de kassa vaststelde dat geen geld bij zich had. "Ik had de dag ervoor al mijn geld naar een nieuwe bankrekening overgemaakt, waarvan ik de bankkaart niet bij me had", schreef hij op Facebook. Hij had nog een kaart maar daarvan wist hij de code plots niet meer.



Een onbekende man zag het gebeuren en kwam naar hem toe. Hij wilde de rekening op zich nemen. Crawley kon het nauwelijks geloven. Het ging om omgerekend 75 euro. Geen peulschil. Crawley besefte dat hij geen andere optie had dan te accepteren. Hij stond er wel op om alles terug te betalen. Dus vroeg hij aan de Samaritaan om zijn naam en het rekeningnummer op het kassaticket te schrijven.



De man krabbelde wat op het briefje en liep toen weg. Crawley zag pas later wat de man op het kassaticket had neergepend. Hij had wel zijn naam geschreven maar geen rekeningnummer achtergelaten. In plaats daarvan stond er de tekst:" Pass it on" (Geef het door, nvdr.).



Nadat het verhaal op Facebook verscheen, kon de weldoener geïdentificeerd worden. Het bleek om John Kennedy Junior, een bekende Australische ijshockeyspeler, te gaan. De man vindt zijn daad de normaalste zaak van de wereld. "Ik zag iemand die hulp nodig had, dus deed ik wat ik kon", verklaarde hij. "Het heeft geen belang welke goed daad je stelt, zolang je het maar doorgeeft."