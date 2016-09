Supermarktketen doet óók Sinterklaas in de ban op verpakkingen

Tim Reedijk

30/09/16 - 18u00 Bron: AD.nl

Medewerkers van Jumbo met een zak kruidnoten © anp.

Nederland De Nederlandse supermarktketen Jumbo doet dit jaar uitingen van Sinterklaas en Pieten op een gedeelte van het assortiment in de ban. Het bedrijf heeft daartoe besloten omdat het "al enkele jaren moeilijk is om een oplossing te vinden waarmee iedereen tevreden is". Jumbo is niet actief op de Belgische markt.

Jumbo neemt een unieke beslissing, want niet eerder werd naast Zwarte Piet óók Sinterklaas verbannen. De personages zullen geweerd worden van de verpakkingen van het huismerk van de supermarkt. Er zijn geen andere voorbeelden van winkels bekend die voornemens zijn om Sinterklaas te weren van verpakkingsmateriaal.



De veelbesproken Zwarte Piet is al jaren punt van discussie. Vorig jaar besloot Jumbo zowel witte als zwarte Pieten af te drukken op verpakkingen.



In een verklaring laat Jumbo weten dat ze het sinterklaasfeest vooral als een kinderfeest ziet, met het heerlijk avondje als hoogtepunt. "Daarom hebben we er in 2016 voor gekozen niet de traditionele afbeeldingen van Sinterklaas en Pieten te gebruiken, maar dit kinderfeest te vieren met cadeautjes, snoepgoed, symbolen als een mijter, pet en schoen en afbeeldingen van veel blije kinderen."



Jumbo wil geen verdere toelichting geven op het besluit om zowel Sinterklaas als Pieten te weren op alle accesoires.



Kinderrechten

Het besluit van Jumbo volgt op het nieuws van vanmorgen, toen de Nederlandse Kinderombudsman in een rapport liet weten dat Zwarte Piet in strijd is met kinderrechten. Volgens Margrite Kalverboer draagt Zwarte Piet in zijn huidige vorm bij aan pesten, uitsluiting of discriminatie.