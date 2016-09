Man laat haastige klant voor in wachtrij. Nu is hij miljonair

© thinkstock.

Vriendelijkheid loont. Een man uit Nieuw-Zeeland stond aan te schuiven in een lange wachtrij toen hij een haastige klant liet voorgaan. Hierdoor was het geluk helemaal aan zijn kant.

Ze stonden aan de schuiven in de winkel om een lotje van de loterij te kopen. De man, die anoniem wenste te blijven, merkte dat een andere klant aanstalten maakte om voor te kruipen. "Ik was niet gehaast", verklaarde hij aan de krant NZ Herald. "Dat is waarom ik niets heb gezegd en hem heb laten begaan."



Voor de geduldige man draaide alles ten goede: zo kocht hij het winnende lot en won maar liefst een miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (omgerekend 650.000 euro).



Pas de volgende morgen stelde hij vast dat hij als grote winnaar uit de bus was gekomen. Maar het drong helemaal niet door. Hij ging gewoon werken zonder zijn echtgenote in te lichten. Pas in de loop van de dag ging hij het zich realiseren dat hij zo veel gewonnen had.



"Een goed karma betaalt zich terug", zei hij. "Had ik hem niet laten voorgaan, dan had hij waarschijnlijk het groot lot gewonnen en niet ik. Dankzij de winst kunnen we nu een eigen huis kopen", verklapte de geluksvogel aan de krant.