1.600 voertuigen Amerikaans leger naar Nederlands-Limburg

30/09/16

Kerkrade Het Amerikaanse leger zal ongeveer 1.600 militaire voertuigen stallen in Nederlands-Limburg. Ze komen op de voormalige POMS-site in het tot de gemeente Kerkrade behorende Eygelshoven te staan, meldt regionale zender 1Limburg vandaag. Aanleiding is de "verslechterde veiligheidssituatie in Europa".