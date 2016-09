'Syrische Sinterklaas' riskeert leven om speelgoed naar kinderen te smokkelen

Door: redactie

30/09/16 - 13u50 Bron: NBC News

Rami Adham woont met zijn gezin in Helsinki, maar reist vaak naar Syrië om de kinderen daar speelgoed cadeau te doen. "Ze hebben er meer aan dan aan geld of voedsel". © NBC News.

STRIJD IN SYRIË Rami Adham riskeert zijn leven om de kinderen in Syrië toch wat vreugde te bezorgen met de pluchen dieren die hij het land binnensmokkelt. De Fins-Syrische man, zelf vader van zes kinderen, staat inmiddels bekend als 'de speelgoedsmokkelaar van Aleppo'.

Miral was vier toen soldaten haar huis binnendrongen en haar vader folterden en vermoordden terwijl ze moest toekijken. Dat vertelt haar grootvader. De soldaten namen haar moeder mee, die sindsdien vermist is. © NBC News.

Sinds de burgeroorlog in zijn land nu bijna zes jaar geleden uitbrak, is de 44-jarige Adham al 28 keer terug naar zijn thuisland gereisd.



"Kinderen verliezen hier hun jeugd en iedereen lijkt ze te vergeten", verklaart de man tegenover NBC News.



Eerder deze maand was Adham opnieuw in Syrië, met honderden pluchen dieren. Daaronder ook een paarse pony voor Miral. Het meisje verblijft in een vluchtelingenkamp in de Syrische stad Idlib. Ze was vier toen soldaten haar huis binnendrongen en haar vader folterden en vermoordden terwijl ze moest toekijken. Dat vertelt haar grootvader. De soldaten namen haar moeder mee, die sindsdien vermist is.



"Ze lachte toen ze haar pony kreeg. Die kinderen voelen dat ze meer krijgen dan een stuk speelgoed, ze zien er een steun in", verklaart Adham. "We geven het signaal dat wat er hen ook overkomt, wij er zijn voor hen".



Adham werd geboren in Aleppo maar woont nu met zijn gezin in Helsinki. Zijn kinderen schrijven briefjes voor de Syrische kinderen die hij bezoekt. Hij meent dat de kinderen het speelgoed meer weten te waarderen dan geld of voedsel.



"Ik gaf een kind tien dollar en het wist niet wat het ermee moest aanvangen. Maar geef een kind een bal of een pluchen dier, en ze verzinnen duizend dingen om ermee te doen. Dat is voor hen een vorm van geestelijke therapie".