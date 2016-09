Duterte choqueert met Hitler-vergelijking, en toch is hij razend populair onder zijn volk

Gerben van 't Hof

Filipijnen Hij laat drugshandelaren zonder pardon ombrengen, vergelijkt zichzelf met Hitler en scheldt wereldleiders uit. Toch is Rodrigo Duterte - nu vier maanden aan de macht in de Filipijnen - razend populair onder zijn volk.

Vrijwel dagelijks zag Arie Hoogendoorn de drugsgebruikers. Ook een werknemer van zijn duikschool raakte verslaafd. "Eerst verkopen ze hun stereo. Dan hun tv. Als ze niets meer bezitten, gaan ze stelen. Want een junk moet scoren, nietwaar?,'' zegt Hoogendoorn. De Nederlander woont nu twaalf jaar in de Filipijnen. De laatste jaren is het land werkelijk overspoeld door de drugs, merkte de ondernemer. "Het land telt veel armen. Mensen zonder baan leiden een uitzichtloos bestaan en grijpen naar de drugs. Shabu, noemen ze het hier. Het is een soort methamfetamine. Je ziet er complete families aan kapot gaan." President Benigno Aquino liet de drugsoverlast in het Aziatische land op zijn beloop. Hij hield zich vooral bezig met de economie, die mooie groeicijfers doormaakte. Maar voor zijn opvolger Rodrigo Duterte (71) was de maat vol. De omstreden burgemeester uit het zuiden van het land stelde zich kandidaat voor het presidentschap om voor eens en voor altijd af te rekenen met criminelen, corruptie en verdovende middelen. Duterte vergelijkt zich nu met Adolf Hitler. "Hij vermoordde miljoenen joden. Wij hebben miljoenen drugscriminelen die ik graag zou afslachten'', aldus de president. Inmiddels is zijn drugsoorlog in het hele land merkbaar. "Overal lopen agenten met snuffelhonden. Bij ons in de buurt is vrijwel geen overlast meer sinds Duterte aan de macht is. Mensen jubelen dat hun kinderen weer veilig naar school kunnen.'' De strijd tegen de criminelen gaat er ruig aan toe. In de vier maanden dat Duterte aan de macht is, zijn zeker 2.400 drugshandelaren doodgeschoten. De meeste Filipino's halen er hun schouders over op, merkt Hoogendoorn. "Ze zeggen: Zo erg is het niet als 2.400 criminelen worden omgelegd op een bevolking van 110 miljoen. Mensenrechtenorganisatie spreken er schande van maar krijgen te horen: 'waar waren jullie dan toen onze kinderen aan de drugs raakten?"

Nood aan grof type

© afp.

De Filipino's hebben behoefte aan een grof type als Duterte die er niet voor terugdeinst de criminaliteit aan te pakken, stelt ook Willem Wolters, emeritus hoogleraar antropologie en Filipijnenkenner. "De bevolking groeit razendsnel en daarmee ook de misdaad. Ik verwacht niet dat zijn drugsoorlog hem in de problemen brengt."



Duterte verwierf zijn reputatie als harde jongen als burgemeester van Davao, op het eiland Mindanao. Met ijzeren vuist bestreed hij de corruptie, militante groeperingen en de misdaad. "Wie iemand vermoordt of verkracht moet dood," is zijn stellige opvatting. Davao geldt nu als veiligste stad van het land.



Het is een werkwijze die de Filipino's blijkbaar aanspreekt. Hij kreeg bij de presidentsverkiezingen twee keer zoveel stemmen als zijn rivalen. Duterte maakt slim gebruik van sociale media. Zijn inauguratie werd rechtstreeks uitgezonden via Facebook en zoiets was niet eerder vertoond. Het staatshoofd in zijn ruitjesoverhemd met korte mouwen vormde een indrukwekkend kabinet met daarin onder meer een prominente milieuactiviste en een vrouwelijke topeconoom.



De in 1945 geboren Duterte is met de politiek vergroeit. Zijn vader Vicente was burgemeester en stond op goede voet met enkele machtige politiek clans. Zijn moeder Soledad Roa was gouverneur.

Al als kind was Duterte recht voor zijn raap. Hij hing graag rond op straat, sloeg er soms op los en bezigde schuttingtaal. De jonge Filipijn werd van twee scholen gestuurd wegens wangedrag. Toch wist hij een rechtenstudie af te ronden en het snel daarna tot burgemeester te schoppen.



Meerdere vriendinnen

De vader van vier kinderen scheidde in 1998 na een huwelijk van 25 jaar van de stewardess Elizabeth Zimmerman. Nu houdt hij er meerdere vriendinnen op na en maakt daar geen geheim van. Duterte verbijsterde zijn politieke tegenstanders door op te scheppen over heftige affaires na het slikken van viagra. Tijdens zijn verkiezingscampagne doken foto's op waarop is te zien hoe hij vrouwen op zijn schoot trekt en hen een dikke zoen geeft. Toen een vrouwenrechtenorganisatie hem daarna van aanranding beschuldigde , riep hij: "Ze kunnen naar de hel lopen.''



Elke keer als Duterte zijn mond opent, wordt er iemand beledigd. Hij noemde Paus Franciscus een 'hoerenzoon' omdat diens bezoek aan het grotendeels katholieke Filipijnen lange files veroorzaakte. "Ik was vijf uur onderweg door dat geintje," foeterde Duterte. Later schreef hij een excuusbrief aan de kerkvorst, die terug schreef dat hij voor Duterte zou bidden. Ook Barack Obama kreeg er van langs.



Hij wilde onlangs Duterte's beleid aan de kaak stellen. De Filipijnse president reageerde als door een wesp gestoken. "Die klootzak moet me niet de les gaan lezen.'' Later stak Duterte letterlijk zijn middelvinger op naar Europarlementariërs toen zij hun zorgen uitten over 'de volledig uit de klauwen gelopen drugsoorlog' in de Filipijnen.



Aan krokodillen gevoerd

Deze maand verklaarde een ex-militieman tijdens een hoorzitting voor de senaat dat Duterte als een soort gangsterleider mensen op pad stuurde om criminelen, maar ook politieke tegenstanders uit de weg te ruimen. In zijn tijd als burgemeester van Davao zou hij op deze manier zo'n duizend man hebben laten ombrengen. "We moesten drugsdealers, verkrachters en dieven doden," aldus de voormalige militieman, Edgar Matobato. Hij vertelde ook dat Duterte persoonlijk een justitiemedewerker neerschoot en zelfs een keer iemand aan de krokodillen voerde.



De Filipino's blijven hun controversiële president trouw, merkt duikschoolhouder Hoogendoorn. "Nog altijd zijn mensen oprecht blij hem dagelijks in het nieuws te zien. Hij gaat er keihard in, de criminaliteit is naar de achtergrond verdwenen. Op de methode valt helaas nogal wat aan te merken. Laat ik het zo zeggen: Ik hoop dat het hierbij blijft."