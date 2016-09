Ex-vriend sticht brand, vrouw moet huis uit

Carel van der Velden

Vorige week werd tot drie keer toe brand gesticht bij een 19-jarige vrouw in de Nederlandse gemeente Capelle aan den IJssel. Tot overmaat van ramp werd het slachtoffer gisteren door de woningcorporatie Havensteder zwaar onder druk gezet om zo snel mogelijk te verhuizen.

De jonge vrouw zit als een dood vogeltje op de bank. Ze heeft groot verdriet en kan amper slapen. De afgelopen week heeft er diep ingehakt. Tot drie keer toe was de studente slachtoffer van brand, uitgerekend in de woning waar zij een veilig toevluchtsoord dacht te hebben gevonden.



Nog maar vijf maanden geleden vertrok zij noodgedwongen uit Rotterdamse stadsdeel Spangen. Op de vlucht voor haar 21-jarige ex-vriend, die het niet kan verkroppen dat zij een einde aan de relatie maakte. "Ik heb nergens meer voor te leven, dan jou kapotmaken", zou hij tegen haar hebben gezegd. Zij houdt haar ex verantwoordelijk voor de nieuwe ellende die over haar heen is gekomen.



Ontboden

Haar vlucht lijkt echter nog niet ten einde. Naar aanleiding van de drie branden in het jongerenhuisvestingscomplex in Capelle aan den IJssel (provincie Zuid-Holland) werd de jonge vrouw gisteren ontboden door haar huisbaas. "Medewerkers van woningstichting Havensteder vertelden ons dat zij zo snel mogelijk moet verhuizen"', zegt moeder Astrid, die namens het slachtoffer het woord voert. "Maar zij kan er toch niets aan doen? We kregen te horen dat ze 'zo ver mogelijk weg' moet gaan wonen. Voor haar veiligheid en de veiligheid van de buren. Mijn dochter is er helemaal kapot van."



De woordvoerder bevestigt dat de vrouw is ontboden. Actie is volgens Havensteder snel noodzakelijk. "Het is niet zo dat we de vrouw dwingen te verhuizen", zegt de woordvoerder. "In haar belang en dat van de buren hebben we haar geadviseerd te verhuizen. De gemeente Capelle is bereid haar met een urgentieverklaring snel aan een nieuwe woning te helpen. Ze kan daarmee ook in een andere Rijnmondgemeente gaan wonen."



Verontwaardigd

Het Capelse PvdA-raadslid Martin Ponte is verontwaardigd. "Dit is de omgekeerde wereld. Niet die vrouw, maar de dader moet worden aangepakt. Leefbaar Capelle heeft hier de macht. Ik roep ze op te laten zien wat ze waard zijn. Het is al te makkelijk de hete aardappel naar een andere gemeente te schuiven. Stel dat ze straks in Spijkenisse woont. Die ex hoeft haar maar één keer na schooltijd te volgen en hij weet waar ze woont.''



De politie laat weten dat er nog geen arrestatie is verricht. "We hebben een getuigenoproep gedaan en doen sporenonderzoek."