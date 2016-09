Enorme voetafdruk van dinosaurus gevonden in Mongolië

Redactie

30/09/16 - 12u27

Professor Shinobu Ishigaki bij de voetafdruk © afp.

Onderzoekers uit Mongolië en Japan hebben in de Gobiwoestijn een reusachtige voetafdruk van een dinosaurus gevonden. Dat heeft de universiteit van Okayama, Japan gemeld.

De afdruk is ruim een meter lang en 77 centimeter breed en werd eind vorige maand ontdekt in een aardlaag die tussen de zeventig en negentig miljoen jaar geleden is gevormd. Hij zou afkomstig zijn van een Titanosaurus en was lange tijd onzichtbaar omdat hij zich na verloop van tijd met zand vulde.



Bijzonder

"Het is een hele bijzondere vondst, een goed geconserveerde afdruk die meer dan een meter lang is en die nog de sporen van de klauwen heeft", zo meldde de Universiteit van Okayama in een verklaring. Die universiteit voerde samen met een Mongools wetenschapsinstituut het onderzoek uit.