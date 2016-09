Reykjavik dooft alle lichten voor dit geweldige schouwspel

Koen Van De Sype

30/09/16 - 12u23 Bron: ABC News

De IJslandse hoofdstad Reykjavik heeft zich woensdagavond in complete duisternis gehuld. Reden was het noorderlicht, dat volgens weersvoorspellers uitzonderlijk goed zichtbaar zou zijn. Het leverde adembenemende beelden op.

Reykjavik is de meest noordelijk gelegen hoofdstad ter wereld. Om zo veel mogelijk mensen van het schouwspel te laten genieten, besloot het stadsbestuur de straatverlichting en de verlichting aan openbare gebouwen te doven. Meteen werd ook iedereen opgeroepen om zich aan te sluiten en om 22 uur het licht uit te doen.



Resultaat was dat het noorderlicht of Aurora Borealis erg goed waar te nemen was, zonder alle lichtvervuiling. Het spektakel werd door heel wat inwoners op foto en video vastgelegd.



Zonnewinden

Het noorderlicht wordt veroorzaakt door de interactie van zonnewinden en het magnetische veld van de aarde. Het doet de nachtelijke hemel oplichten, meestal in een groenige kleur.