Met geweld ontvoerde Nederlandse peuter (2) nog steeds spoorloos

30/09/16 - 11u48 Bron: AD.nl

Insiya Hemani (links) en haar vader Shehzad Hemani. © Politie.

De Nederlandse politie heeft nog steeds geen spoor van de ontvoerde Insiya Hemani uit Amsterdam. Gisterenmiddag stuurde de politie een AMBER Alert uit voor de 2-jarige peuter. Ze werd 's ochtends rond 08.15 uur met geweld ontvoerd door drie mannen. De politie vermoedt dat het meisje nu bij haar vader is, de 37-jarige uit India afkomstige Shehzad Hemani.

De politie heeft van zowel het meisje als haar vader foto verspreid en roept iedereen op naar het meisje uit te kijken.



Taser

Het kind werd gisterochtend weggenomen uit een huis in Amsterdam-Oost. Een buurman probeerde de drie mannen die Insiya meenamen nog tegen te houden. Hij overmeesterde één van de ontvoerders. "Met een stroomstootwapen probeerde hij mij een elektrische schock toe te dienen, maar er was weinig aan de hand'', vertelt de buur.



De man bleef boven op de overmeesterde persoon liggen totdat de politie arriveerde. Die heeft de ontvoerder na behandeling in het ziekenhuis gearresteerd.