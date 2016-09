Kinderen zwemmen in bomkrater Aleppo: "We zijn gelukkig"

Door: redactie

30/09/16 - 11u16 Bron: Channel 4 News

These kids are happy that a bomb gives them somewhere to play.. perspective pic.twitter.com/rRglPE8EeR — banksy (@thereaIbanksy) September 30, 2016

OORLOG IN SYRIE Deze video van Channel 4 News illustreert hoe kinderen in het oostelijke deel van Aleppo omgaan met de oorlogsgruwel. De ochtend na een bombardement dat naast huizen ook een waterleiding trof, amuseren ze zich in de bomkrater. "We zwemmen, we zijn gelukkig", zegt één van de kinderen. Vlakbij rouwt een vrouw om haar broer die in het bombardement is omgekomen. Haar zoon weet dat er nog zeven mensen onder het puin zitten.